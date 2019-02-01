Son Dakika Haberleri: Camı Kırıp Markete Giren Çift, Yazar Kasayı Alarak Çıktı (2)

Camı Kırıp Markete Giren Çift, Yazar Kasayı Alarak Çıktı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDILARBursa'nın İnegöl ilçesinde camını kırdıkları marketin yazar kasasını alarak kaçan ve polis tarafından pazarda yakalanan Merve O. ile eşi Şükrettin O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Camı Kırıp Markete Giren Çift, Yazar Kasayı Alarak Çıktı (2), System.String[]
TUTUKLANDILAR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde camını kırdıkları marketin yazar kasasını alarak kaçan ve polis tarafından pazarda yakalanan Merve O. ile eşi Şükrettin O.,  çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çiftin iş yerinden aldıkları yazar kasadan 550 lira çıktığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:44 Kaynak: DHA

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