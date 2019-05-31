Cami kreşinde yıl sonu etkinliği

Erdek Piri Reis
Camii'nde hizmet veren kreşin öğrencileri eğitim-öğretim süresince öğrendikleri bilgi ve becerilerini düzenlenen programla sundu.
Piri Reis Camisi bünyesinde 2016 yılında hizmete giren, 4-6 yaş arası çocuklar için açılan kreşte, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim müfredatına göre, milli ve manevi değerlerimize göre eğitim veriliyor. 9 görevlinin bulunduğu, 50 minik öğrencinin eğitim gördüğü kreşin eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin bilgi ve becerilerinin gerçekleştirildiği yıl sonu etkinliği İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Erdek Müftülüğü tarafından Piri Reis Camii'nde düzenlenen 4-6 yaş grubu Kuran
kursu 3. Çocuk Şenliği'ne Balıkesir
İl Müftüsü Ramazan Topcan, İlçe Müftüsü Adem Eser, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çıtak
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil
Camgöz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Salman Koçu, Piri Reis Camii İmamı Mehmet Aydın
, Erdek Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Kriterlere uygun 4-6 yaş arası çocuklar için 3 Sınıf, 1 Oyun Odası ve 1 Kur'anı Kerim sınıfından oluşan kreşte, ayrıca yemek yapılması için özel mutfak ile oyun parkı bulunuyor. - BALIKESİR