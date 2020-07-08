- Cami kubbesinde ölümüne tamir - Son Dakika

Cami kubbesinde ölümüne tamir

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan caminin kubbesini tamir eden işçiler yürekleri ağza getirdi.

Yıldırım ilçesinin Millet Mahallesi'nde caminin kubbesine çıkan işçiler metrelerce yüksekte canını hiçe sayarak kubbe demirlerini tamir ettiler. Sağanak yağmur altında kubbe üstünde yürüyen işçilerin rahat tavırları dikkat çekti. Yapılan restorasyon sırasında iş güvenliği tedbirlerinin hiç birinin alınmamış olması düşündürdü.

Yüreklerin ağza geldiği anı bir vatandaş cep telefonu ile kayda aldı.