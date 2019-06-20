Son Dakika Haberleri: Cami kubbesinde sıkışan leyleği itfaiye kurtardı
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Cami kubbesinde sıkışan leyleği itfaiye kurtardı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesindeki bir caminin kubbesinin kenarındaki yağmur oluğuna ayağı sıkışan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cami kubbesinde sıkışan leyleği itfaiye kurtardı, System.String[]
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesindeki bir caminin kubbesinin kenarındaki yağmur oluğuna ayağı sıkışan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Leylek, hayvan rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.
Hasköy Mahallesi'ndeki Hasköy Camisi'nin kubbesi kenarında bir leyleğin hareket edemediğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.  Adrese gelen ekipler, hemen çalışma başlattı.  İtfaiye aracının merdiveniyle kubbeye ulaşan ekipler, leyleğin bir ayağının yağmur oluğuna sıkıştığını gördü. İtfaiye erleri, leyleği sıkıştığı yerden kurtardı.
Kanadında zedelenme olduğu belirlenen leylek, tedavi edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:04 Kaynak: DHA
Sarayköy, Denizli, İtfaiye, Güncel
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