Son Dakika Haberleri: Cami Kubbesindeki Kurşun Levhaları Çalan Hırsız Tutuklandı

Cami Kubbesindeki Kurşun Levhaları Çalan Hırsız Tutuklandı

1 saat önce

Nevşehir'de yapımı devam eden Külliye Camisinin kubbelerindeki kurşun levhaların çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cami Kubbesindeki Kurşun Levhaları Çalan Hırsız Tutuklandı, System.String[]
Nevşehir'de yapımı devam eden Külliye Camisinin kubbelerindeki kurşun levhaların çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Hacı Rüştü Mahallesi'nde yapımı devam eden cami inşaatında geçen yıl temmuz ve aralık ayı ile geçen hafta üç ayrı kubbedeki 104 adet kurşun levhalar çalındı.


Yaklaşık değeri 50 bin lira olan levhaların çalınması ile ilgili soruşturma yürüten Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık-Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, istihbari çalışma neticesinde M.S'yi gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. suçunu itiraf ederek, kurşun levhaları tanımadığı kişilere sattığını beyan etti.


"Açıktan hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak, Nevşehir E-Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:04 Kaynak: AA

Nevşehir, 3. Sayfa
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