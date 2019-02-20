Cami Kubbesindeki Kurşun Levhaları Çalan Hırsız Tutuklandı
1 saat önce
Nevşehir'de yapımı devam eden Külliye Camisinin kubbelerindeki kurşun levhaların çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Nevşehir
'de yapımı devam eden Külliye Camisinin kubbelerindeki kurşun levhaların çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Hacı Rüştü Mahallesi'nde yapımı devam eden cami inşaatında geçen yıl temmuz ve aralık ayı ile geçen hafta üç ayrı kubbedeki 104 adet kurşun levhalar çalındı.
Yaklaşık değeri 50 bin lira olan levhaların çalınması ile ilgili soruşturma yürüten Nevşehir Emniyet Müdürlüğü
Hırsızlık-Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, istihbari çalışma neticesinde M.S'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. suçunu itiraf ederek, kurşun levhaları tanımadığı kişilere sattığını beyan etti.
"Açıktan hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak, Nevşehir E-Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:04 Kaynak: AA
Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu
Eski Ortağı ile Arkadaşını Vuran Saldırgan, Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti
Sokak Ortasında Eski Eşini Darp Eden Alkollü Adam, Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı
Motosikletli Sapık, Cezaevinden Çıktıktan 1 Hafta Sonra 10 Kadını Taciz Etti