Son Dakika Haberleri: Cami kubbesindeki leylekler elektrik akımına kapıldı
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Cami kubbesindeki leylekler elektrik akımına kapıldı

19 dakika önce

BİNGÖL'de cami kubbesindeki yuvalarında elektrik akımına kapılan leyleklerden erişkin olan çift telef olurken, 5 yavruda ise yanıklar oluştu.

Cami kubbesindeki leylekler elektrik akımına kapıldı, System.String[]
BİNGÖL'de cami kubbesindeki yuvalarında elektrik akımına kapılan leyleklerden erişkin olan çift telef olurken, 5 yavruda ise yanıklar oluştu.
Olay, öğle saatlerinde Sancak Beldesi'nde meydana geldi. Beldeki cami kubbesinin tepesinde yuvaları bulunan leylekler, alemden geçen elektrik akımına kapıldı. Leyleklerden erişkin olan çift telef olurken, 5 yavruda ise yanıklar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla gelen Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, yaralı yavru leylekleri tedavi için Erzurum Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

 


- Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:13 Kaynak: DHA
Bingöl, Güncel
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