Cami kubbesindeki yuvadan düşen yavru leyleği kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Cami kubbesindeki yuvadan düşen yavru leyleği kurtarma operasyonu

14.07.2022 13:54

Cami kubbesindeki yuvadan düşen yavru leyleği kurtarma operasyonu Cami kubbesine iple tırmanan ekipler yaralı yavru leyleği veterinere teslim etti Bursa'da cami üzerindeki yuvasından iki kubbe arasındaki boşluğa düşerek yaralanan yavru leyleğin imdadına arama kurtarma ekipleri yetişti.

Cami kubbesindeki yuvadan düşen yavru leyleği kurtarma operasyonu

Cami kubbesine iple tırmanan ekipler yaralı yavru leyleği veterinere teslim etti

BURSA - Bursa'da cami üzerindeki yuvasından iki kubbe arasındaki boşluğa düşerek yaralanan yavru leyleğin imdadına arama kurtarma ekipleri yetişti. 7 metre yükseklikteki kubbelere iple tırmanan ekipler yaralı yavru leyleği bulunduğu yerden alıp veterinere teslim etti. Kurtarma anları anbean kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesinde bulunan Kayapa Merkez Camisi'nin kubbesindeki yuvadan iki kubbe arasındaki boşluğa düşüp yaralanan yavru leylek mahalle sakinleri tarafından fark edildi. Daha sonra mahalle muhtarı Ali İhsan Dengiz itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekepleri dar sokaklar ve park halendeki araçlar yüzünden olay yerine giremeyince devreye arama kurtarma ekipleri girdi.

Olay yerine gelen Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri ilk olarak 9 metre yükseklikteki kubbeye halat yardımıyla istasyon kurup tırmandı. Yuvadan düşerek yaralanan leyleğe 3 saat sonra ulaşan ekipler ilk müdahaleyi orada yaptı. Daha sonra NAK veterineri tarafından geçici tedavi altına alınan yavru leylek Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler tarafından teslim alınarak Karacabey'e götürüldü.

Daha sonra kubbedeki yuvada bir yavru leyleğin daha olduğunu fark ederek NAK ekibi oraya da tırmanıp yavru leyleğin sağlık durumunu kontrol ettikten sonra yuvasına geri bıraktılar. Yaralı leyleğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Bursa, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cami kubbesindeki yuvadan düşen yavru leyleği kurtarma operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cami kubbesindeki yuvadan düşen yavru leyleği kurtarma operasyonu - Son Dakika
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