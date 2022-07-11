Kartepe Uzunbey Mahallesi'nde Uzunbey Camisi'nin kubbesine yuva yapan leyleklerden biri, kubbeden aşağı düşerek yaralandı. Yaralı leyleği görenler olayı 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı leyleği alarak belediye ekiplerine teslim etti. Yaralanan ve uçamayan leylek tedavi edilmek üzere belediye ekipleri tarafından veterinere götürüldü. ( DHA )

Kaynak: DHA

Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › CAMİ KUBBESİNDEKİ YUVASINDAN DÜŞEN LEYLEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika

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