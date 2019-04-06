Son Dakika Haberleri: Cami Kundakçılarına Ağır Hapis Cezası

Cami Kundakçılarına Ağır Hapis Cezası

43 dakika önce

ALMANYA'nın Ulm kentindeki Eyalet Mahkemesi, cami kundakçısı 5 sağını adam öldürmeye teşebbüs ve kundaklamadan suçlu buldu.

Cami Kundakçılarına Ağır Hapis Cezası, System.String[]
ALMANYA'nın Ulm kentindeki Eyalet Mahkemesi, cami kundakçısı 5 sağını adam öldürmeye teşebbüs ve kundaklamadan suçlu buldu. Üçü 5 yıl 6 ay ile 3 yıl 9 ay ve 3 yıl ağır hapis cezalarına çarptırılırken 8 ile 27 yaşlarındaki iki Suriyeli ise kunduklamaya yardımdan 6 ay ile bir yıl hapis cezalarına mahkum edildi. Sanıkların avukatları karara itiraz edeceklerini açıkladı.Milli Görüş'e ait cami 19 Mart 2018 gecesi kundaklanmış ve yangın esnasında uykuda olan 8 kişi son anda canlarını kurtarabilmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:34 

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