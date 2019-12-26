Cami lojmanı çıkan yangında hasar gördü - Son Dakika
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Cami lojmanı çıkan yangında hasar gördü

6 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir cami lojmanında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Cami lojmanı çıkan yangında hasar gördü, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir cami lojmanında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.


Edinilen bilgiye göre Kandıra Lokmanlı Mahallesi'nde bulunan Lokmanlı Camii'ne ait lojmanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İlk belirlemelere göre bacadan çıktığı belirlenen yangın nedeniyle cami lojmanında maddi hasar meydana geldi. - KOCAELİ

İtfaiye, Kocaeli, Kandıra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:56 Kaynak: İHA
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