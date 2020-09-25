Cami lojmanı tartışmasında yaralanan kişi öldü - Son Dakika

Cami lojmanı tartışmasında yaralanan kişi öldü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Zekeriya K.'nın cami lojmanının dış cephesinin yapımı nedeniyle tartışarak silahla yaraladığı Hayati Aydemir (57), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cami lojmanı tartışmasında yaralanan kişi öldü, System.String[]

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Zekeriya K.'nın cami lojmanının dış cephesinin yapımı nedeniyle tartışarak silahla yaraladığı Hayati Aydemir (57), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Akyazı'nın Küçücek Mahallesi'nde 14 Ağustos günü meydana gelen olayda Zekeriya K., cami derneğinin yönetiminde olan Selahattin (75) ve kardeşi Hayati Aydemir ile cami lojmanının dış cephesi ve doğal gaz tesisatı nedeniyle tartıştı. Zekeriya K.'nın silahını ateşlemesi sonucu iki kardeş yaralandı. Selahattin Aydemir kaldırıldığı hastanede olay günü hayatını kaybederken, Hayati Aydemir ise hastanede tedaviye alındı. Hayati Aydemir, bugün Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.Olayın ardından teslim olan Zekeriya K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Ağustos, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 00:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cami lojmanı tartışmasında yaralanan kişi öldü - Son Dakika

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