Cami lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Cami lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

20.04.2022 12:36
Cami lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde cami lojmanında yangın çıktı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde cami lojmanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında lojman kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kaynarca ilçesi İmamlar Mahallesi'nde bulunan caminin lojmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lojmanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, lojman ise kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Cami lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Cami lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Cami lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Cami lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Cami lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Sakarya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cami lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika


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