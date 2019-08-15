Son Dakika Haberleri: Cami lojmanının çatısında rakun yakalandı
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Cami lojmanının çatısında rakun yakalandı

1 saat önce

KONYA'nın Meram ilçesindeki Kuba Cami'ne ait lojmanının çatısında rakun yakalandı.

Cami lojmanının çatısında rakun yakalandı, System.String[]
KONYA'nın Meram ilçesindeki Kuba Cami'ne ait lojmanının çatısında rakun yakalandı.
Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Gödene Mahallesi Kuba Cami imamı tarafından, cami lojmanının çatısında rakun olduğu ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, 5 gün süren takip sonrası rakunu kafesle yakaladı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen rakun, rehabilite edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi.


Meram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:23 Kaynak: DHA
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