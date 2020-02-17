Cami lojmanının mutfağı yandı, imam dumandan etkilendi - Son Dakika
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Cami lojmanının mutfağı yandı, imam dumandan etkilendi

7 saat önce

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, cami imamı Bahri Kurt'un kaldığı lojmanın mutfağında yangın çıktı.

Cami lojmanının mutfağı yandı, imam dumandan etkilendi, System.String[]

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, cami imamı Bahri Kurt'un kaldığı lojmanın mutfağında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangına müdahale eden Kurt, dumandan etkilendi.

Pamukova'ya bağlı Teşvikiye Mahallesi'nde, bu sabah Teşvikiye Camisi'nin imamı Bahri Kurt'un kaldığı lojmanda yangın çıktı. Mutfakta başlayan yangının, aspiratörün elektrik aksamından çıktığı öğrenilirken, alevler, kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden Bahri Kurt, itfaiyeye bildirdi. Kurt, çevredekilerin de yardımıyla yangına müdahale ederken, dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. Kurt, sağlık ekiplerince ambulansla Pamukova İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın nedeniyle lojmanın mutfağında hasar meydana gelirken, Bahri Kurt hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.


Pamukova, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:31 Kaynak: DHA
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