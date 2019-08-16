Cami merdiveninden düşen adam ağır yaralandı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde merdivenlerden düşen kişi yaralandı.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:11 Kaynak: AA
'nin Akçakoca
ilçesinde merdivenlerden düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, cuma namazını kılmak için Akçakoca Merkez Camisi'ne giden Naci Türkoğlu
(65), dengesini kaybederek merdivenlerden beton zemine düştü.
112 Acil Servis
ekiplerince Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Türkoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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