Cami merdivenine çarpıp, yan yatan araçta 2 kişi yaralandı - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, cami merdivenine çarpıp, yan yatan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, sabah Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hatalı sollama yapan Enes B. yönetimindeki 01 AIN 97 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, Dibek Ali Camisi'nin merdivenine çarptı. 10 metre sürüklendikten sonra kaldırımda yan yatan araçta Enes B. ve yanındaki Mustafa Ali B. sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 kişiyi sıkıştıkları araçtan çıkardıktan sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.