Cami Merdivenlerini Çıkamayan Yaşlı ve Engelliler İçin Asansör

KARABÜK'te, 13 basamaklı merdivenleri inip, çıkamayan yaşlı ve engelliler için camiye asansör yapıldı.

KARABÜK'te, 13 basamaklı merdivenleri inip, çıkamayan yaşlı ve engelliler için camiye asansör yapıldı.



Yeşil Mahalle'de bulunan Esentepe Yeşil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, girişinde bulunan 13 basamaklı merdiven basamağını çıkmak ve inmekte zorlanan yaşlılar ile engellilerin kullanabilmesi asansör yaptırma kararı aldı. Cami derneği, vatandaşların yardımıyla yaklaşık 20 bin TL toplayarak 2 kişi taşıma kapasiteli, tekerlekli sandalyeye uygun asansörü merdivenin yanına yaptırdı. Esentepe Yeşil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kemal Delibasan, "Merdivenleri kullanmadan, hiçbir engel tanımadan caminin içerisine kadar girecekler" dedi.



Yürümekte güçlük çektiği için asansörü kullanan 80 yaşındaki Osman Demir ise "Dermanı olmayan ihtiyarlar istifade edecek, güzel bir şey" diye konuştu. - K

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Vatandaşa Kötü Haber! Aç-Kapa Cezaları Zamlandı

Milyonların Kullandığı İnternete Tarihi Zam Geliyor! Faturalar Cep Yakacak

Patronlardan Asgari Ücret Açıklaması: 2 Bin TL'nin Üzerinde Olmaması Gerekir

İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı