Son Dakika Haberleri: Cami Merdivenlerini Çıkamayan Yaşlı ve Engelliler İçin Asansör

Cami Merdivenlerini Çıkamayan Yaşlı ve Engelliler İçin Asansör

2 saat önce

KARABÜK'te, 13 basamaklı merdivenleri inip, çıkamayan yaşlı ve engelliler için camiye asansör yapıldı.

Cami Merdivenlerini Çıkamayan Yaşlı ve Engelliler İçin Asansör, System.String[]
KARABÜK'te, 13 basamaklı merdivenleri inip, çıkamayan yaşlı ve engelliler için camiye asansör yapıldı.

Yeşil Mahalle'de bulunan Esentepe Yeşil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, girişinde bulunan 13 basamaklı merdiven basamağını çıkmak ve inmekte zorlanan yaşlılar ile engellilerin kullanabilmesi asansör yaptırma kararı aldı. Cami derneği, vatandaşların yardımıyla yaklaşık 20 bin TL toplayarak 2 kişi taşıma kapasiteli, tekerlekli sandalyeye uygun asansörü merdivenin yanına yaptırdı. Esentepe Yeşil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kemal Delibasan, "Merdivenleri kullanmadan, hiçbir engel tanımadan caminin içerisine kadar girecekler" dedi.

Yürümekte güçlük çektiği için asansörü kullanan 80 yaşındaki Osman Demir ise "Dermanı olmayan ihtiyarlar istifade edecek, güzel bir şey" diye konuştu. - K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:21 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşa Kötü Haber! Aç-Kapa Cezaları Zamlandı Milyonların Kullandığı İnternete Tarihi Zam Geliyor! Faturalar Cep Yakacak

Patronlardan Asgari Ücret Açıklaması: 2 Bin TL'nin Üzerinde Olmaması Gerekir İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 18:37:40. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cami Merdivenlerini Çıkamayan Yaşlı ve Engelliler İçin Asansör
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]