Cami minareleri, üzerine fiberglas parçalar monte edilerek yenileniyor - Son Dakika

Cami minareleri, üzerine fiberglas parçalar monte edilerek yenileniyor

21.12.2020 07:59
Cami minareleri, üzerine fiberglas parçalar monte edilerek yenileniyor, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde İki Minareli Çarşı Camii'nin minareleri, tamamen yıkılmadan üzerine fiberglas malzemeden parçalar monte edilerek, yenileniyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde İki Minareli Çarşı Camii'nin minareleri, tamamen yıkılmadan üzerine fiberglas malzemeden parçalar monte edilerek, yenileniyor.

Keşan'da, Yenimescit Mahallesi'nde bulunan ve yapımı 1998 yılında tamamlanarak ibadete açılan İki Minareli Çarşı Camii'nin yıpranan betonarme minareleri, kullanım ömrü uzun, bakım ve onarımı kolay fiberglas malzemeden yapılan bölümlerin üzerine monte edilmesiyle yenilenecek. Düzce'den TIR'larla getirilerek, bir okulun bahçesine indirilen minare parçalarının montajına vinçle başlandı.

'ÜST DÜZEY BİR SAĞLAMLIĞI VAR'İmalat ve montaj çalışmalarını yapan firma sahibi Salih Karadağ, fiberglas minare kaplamanın Türkiye'de yeni yeni uygulandığını belirterek, "Özellikle İstanbul'da yerleşim alanları içinde kalması nedeniyle yıkılıp, yenisinin yapılması zor olan camilerdeki minarelerin sadece şerefe kısımlarını yıkıp, üstten aşağıya giydirme yapmaktayız. Fiberglası, betonla kıyasladığımız zaman üst düzey bir sağlamlığı vardır. Montajı oldukça kolaydır. İstenildiği takdirde parça parça sökülüp, başka bir yere tahliye edilerek, daha sonra tekrar montajı yapılabilir. 1 yıldır bu sisteme devam ediyoruz. Çok sayıda minaresi yenilenecek camimiz var" dedi.'TÜM HAVA ŞARTLARINA UYGUN'Minare kaplamasının uzun ömürlü ve bakım maliyetinin düşük olduğunu ifade eden Karadağ, "Bizim yaptığımız sistemde bu tip minareler ilk defa yapılmaktadır. Parçalara, lüks araçlara uygulanan akrilik boya uygulaması yapılıyor. İçinde yerine göre 3 ve 5 kat polyester var. Tüm hava şartlarına uygundur. Eksi 40 dereceye kadar dayanabilir. Bu parçaların ömürleri takriben 30- 40 yıldır. Betonarme bir yapıyı 5 ya da 10 yılda bir elden geçirerek, boyamamız gerekiyor. Öte yandan betonda deforme ve çatlamalar olabiliyor. Ama bu akrilik boyanın ömrü çok daha uzundur. Fiberglas, Türkiye'de yeni yeni kullanılıyor ama dünyada uzun yıllardır kullanılan bir madde. Araçların tampon kısımlarında, yatlarda ve uçakların bazı parçalarında kullanılıyor" diye konuştu.'AMACIMIZ KALİTELİ VE KALICI OLMASIDIR'

İki Minareli Çarşı Merkez Camii ve Aşevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mestan Can da 1998'de ibadete açılan camide bakım ve onarım çalışmalarına başladıklarını söyledi. Can, "22 yıldır aynı minare ve şerefeler kullanılıyor. Zamanla şerefelerimizde açıklar oluştu. Bu nedenle de kırılıp, yenilerinin yapılması ayrıca minarelerin boyanması gerekiyordu. Ancak bir araştırma yaparak, fiberglasla minareleri kaplatabileceğimizi öğrendik. Bu minare kaplamalarının boyama, çatlama veya deforme olma derdi yok. Fiberglas parçalar tek tek vinçle kaldırılarak, minarelere monte edilecek. Bu işi dernek olarak hayırseverlerin yardımıyla yürütüyoruz. Maliyeti ise 270 bin liradır. Amacımız kaliteli ve kalıcı olmasıdır. Bu cami tüm Keşan'ındır, tüm halkımızındır" ifadelerini kullandı.


Cami minareleri, üzerine fiberglas parçalar monte edilerek yenileniyor
Cami minareleri, üzerine fiberglas parçalar monte edilerek yenileniyor
Cami minareleri, üzerine fiberglas parçalar monte edilerek yenileniyor
Cami minareleri, üzerine fiberglas parçalar monte edilerek yenileniyor
Cami minareleri, üzerine fiberglas parçalar monte edilerek yenileniyor
Cami minareleri, üzerine fiberglas parçalar monte edilerek yenileniyor
Cami minareleri, üzerine fiberglas parçalar monte edilerek yenileniyor
Cami minareleri, üzerine fiberglas parçalar monte edilerek yenileniyor
Cami minareleri, üzerine fiberglas parçalar monte edilerek yenileniyor
Cami minareleri, üzerine fiberglas parçalar monte edilerek yenileniyor
Cami minareleri, üzerine fiberglas parçalar monte edilerek yenileniyor
Cami minareleri, üzerine fiberglas parçalar monte edilerek yenileniyor

Türkiye, Karadağ, Düzce, Keşan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cami minareleri, üzerine fiberglas parçalar monte edilerek yenileniyor - Son Dakika


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