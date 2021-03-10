Leyleklerin 40 yıllık yuvası camide - Son Dakika

Leyleklerin 40 yıllık yuvası camide

10.03.2021 09:57
Leyleklerin 40 yıllık yuvası camide, System.String[]

Leyleklerin 40 yıllık yuvası camide! Osmaniye'nin Sakarcalık köyünde bulunan bir caminin minaresine leylekler yuva yaptı. Leyleklerin 40 yıllık evleri oldu.

Osmaniye'nin Sakarcalık köyünde cami minaresinin alemine yuva yapan leylekler köyün simgesi haline geldi. Yaklaşık 40 yıldır aynı caminin minaresine yuva yapan leylekler havadan görüntülendi.

Osmaniye merkeze bağlı Sakarcalık köyü bahar aylarının gelmesiyle birlikte leyleklere ev sahipliği yapıyor. Köy camisinin minaresine yaklaşık 40 yıl önce yuva yapan leylekler, kuluçka dönemi boyunca ilgi odağı oluyor. Minarenin alemindeki yuvada yavrularını büyüten leylekler şehir dışından gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Köyün yanındaki yoldan geçerken minaredeki yuvayı gören vatandaşların köye gelerek fotoğraf çektiğini belirten köy sakinleri leyleklerin köyün simgesi olduğunu söyledi. Şubat ayının sonu Mart ayının başı gibi leyleklerin geldiğini kaydeden Cami İmam Hatibi Adem Koç, Sakarcalık köyünün leylekli köy diye anıldığını ifade etti.

KÖYÜN SİMGESİ OLDULAR

Leyleklerin yaklaşık 40-45 yıldır köye geldiğini belirten Koç, "Leylekler her sene Şubat'ın 24 ile Mart'ın 4'ü arasında gelmeye başlıyor. Eylül'ün başında giderler. Her yıl üç tane yavru verirler. Bu yıl da bakacağız yeni kuluçkaya yattı. Köyün ileri gelenleri leyleklerin 40-45 yıldır geldiğini söylüyorlar. Köyümüz Sakarcalık değil de leylekli köy olarak daha çok anılıyor. Sakarcalık dediğimiz zaman anımsayamıyorlar ama leylekli köy denildiğinde daha çok öne çıkıyor. Köyümüzün simgesi leylekli köy diye anılsa daha güzel olur. Şehir dışından da göremeye geliyorlar. Bize soruyorlar daha güze fotoğrafı nereden çekebiliriz diye bizde yardımcı oluyoruz. Buradan geçenler fotoğraf çekmeden geçmiyor" diye konuştu

Leyleklerin minare alemine yaptıkları yuvanın hikayesine de değinen Adem Koç, "Leyleklerin hikayesi ise, ilerde dut ağacı ya da elektrik direğinde yuvaları varmış. Kamyon çarpmış yavruların hepsi ölmüş. Bir leylek kalmış. Daha sonra bir evin çatısına yapmış. Çatıda rüzgardan yıkılmış. Bir yıl boyunca tek olan leylek dolaşmış durmuş burada. Daha sonra aleme yuva yapmaya çalışmış. Çalıları atmış tutmamış atmış tutmamış ardından kazak atmış çalıları atmış yuvayı yapmış. O kadar rüzgara rağmen yuva yıkılmadan 40-45 yıl minarenin aleminde duruyor" dedi.

(Selçuk Kaya/İHA)

Osmaniye, Adem Koç, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Leyleklerin 40 yıllık yuvası camide - Son Dakika


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