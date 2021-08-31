Cami minaresinden yapılan anons faciayı önledi! Yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Yangın, sabah saatlerinde Geyve ilçesi Karacaören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Akar'a ait ahşap evde buzdolabı prizinde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, ahşap evin yanında bulunan diğer bir evin çatısına da sıçradı.

MAHALLELİ SEFERBER OLDU

Mahalle camii minaresinden yangın anonsu yapılması üzerine vatandaşlar mahallede bulunan tankerler yardımı ile yangına müdahale etti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ise kontrol altına alınan yangın ile alakalı soğutma çalışması gerçekleştirdi. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.