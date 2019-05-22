Son Dakika Haberleri: Cami Minaresini Boyarken Vinçte Mahsur Kaldılar

Cami Minaresini Boyarken Vinçte Mahsur Kaldılar

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cami minaresini boyayan 3 kişi arıza yapan vinçte yaklaşık bir saat mahsur kaldı.

Cami Minaresini Boyarken Vinçte Mahsur Kaldılar, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cami minaresini boyayan 3 kişi arıza yapan vinçte yaklaşık bir saat mahsur kaldı. İşçiler vincin arızası giderilerek kurtarıldı. Olay, Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üç işçi yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki minareyi boyamak için vinç kullandı. Yerden yaklaşık 20 metre yükselen işçiler arıza meydana gelen vinçte mahsur kaldı. Çevredekilere seslenerek yardım isteyen işçiler yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kurtarılabildi. Vincin arızası giderilerek kurtarılan işçiler yere indirilirken, sağlık durumlarında herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi. İşçilerin minareyi boyamaya devam edecekleri öğrenildi.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:10 Kaynak: İHA
İşçi, Zonguldak, Güncel
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