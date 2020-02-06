Cami minaresinin sallanan alemi zabıta ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cami minaresinin sallanan alemi zabıta ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Cami minaresinin sallanan alemi zabıta ekiplerini harekete geçirdi

6 saat önce

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Hüseyin Ağa Camisi'nin minaresinde bulunan aleminin sallanması zabıta ve vatandaşları harekete geçirdi.

Cami minaresinin sallanan alemi zabıta ekiplerini harekete geçirdi, System.String[]

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Hüseyin Ağa Camisi'nin minaresinde bulunan aleminin sallanması zabıta ve vatandaşları harekete geçirdi. Zabıta ekipleri tarafından cami etrafında güvenlik önlemi alındı.


Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi üzerinde 1596 yılında ibadete açılan Hüseyin Ağa Camisi'nin minaresinde bulunan alemin sallandığını gören vatandaşlar, durumu Beyoğlu Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, vatandaşların can güvenliği açısından caminin yanından geçen sokağı şerit çekerek yaya trafiğine kapattı. Vatandaşlar ise alemin yerine sabitlenmesini istedi. Alemin itfaiye ekipleri tarafından yerine sabitleneceği öğrenildi. - İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merter'deki büfe İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi
Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı Habertürk TV, çığ felaketi iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan özür diledi Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni iddia: Pistin sonundaki alan tavsiye edilenden küçük

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 22:25:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cami minaresinin sallanan alemi zabıta ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]