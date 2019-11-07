Son Dakika Haberleri: Cami musluklarını çaldı, cemaate yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Cami musluklarını çaldı, cemaate yakalandı

Cami musluklarını çaldı, cemaate yakalandı

6 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde cami şadırvanının musluklarını çalan şahıs, kaçmaya çalışırken yakalanarak polise teslim edildi.

Cami musluklarını çaldı, cemaate yakalandı, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde cami şadırvanının musluklarını çalan şahıs, kaçmaya çalışırken yakalanarak polise teslim edildi.


Olay akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'nde meydana geldi. Camiden vakit namazından çıkan cemaat ve görevliler, bir şahsın elinde musluklarla cami avlusundan çıktığını fark etti. Vatandaşları gören ve isminin Ayhan B. (27) olduğu belirlenen zanlı kaçmaya başladı. Cami cemaati ve çevreden koşan vatandaşlar olay yerinden kaçmaya çalışan Ayhan B.'yi cami yakınlarındaki zeytinlikte yakaladı. Üzerinden bıçak da çıkan ve hırsızlıktan çok sayıda sabıkası da bulunduğu belirlenen şahıs, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adli makamlara sevk edildi. - BURSA

Fatih Mahallesi, Fatih Camii, Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:35 Kaynak: İHA
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