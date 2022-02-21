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Cami musluklarını çaldılar - Son Dakika

Cami musluklarını çaldılar

21.02.2022 09:53
Cami musluklarını çaldılar

Kayseri'de 6 farklı camiden musluk çaldığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalanırken, o anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayseri'de 6 farklı camiden musluk çaldığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalanırken, o anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde 6 farklı camide meydana gelen muslukların çalınması olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi olarak M.İ. (35) ve G.C.K. (35) düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıca ekiplerce çalınan musluklar da ele geçirildi.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

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Cami musluklarını çaldılar Cami musluklarını çaldılar Cami musluklarını çalan şahıslar yakalandı Cami musluklarını çalan şahıslar yakalandı

Hırsızlık, Kayseri, Talas, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cami musluklarını çaldılar - Son Dakika


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