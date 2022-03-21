Cami musluklarını çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Cami musluklarını çaldılar

21.03.2022 17:21
Cami musluklarını çaldılar

EDİRNE (İHA) – Edirne'de tarihi caminin şadırvanında ve tuvaletlerde bulunan muslukların çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

EDİRNE (İHA) – Edirne'de tarihi caminin şadırvanında ve tuvaletlerde bulunan muslukların çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Osmanlı'nın en büyük hadis medreselerinden 2'inci Murat'ın yaptırdığı Dar-ül Hadis Camisi'nin şadırvanındaki 6 pirinç ve tuvaletteki 5 musluğun çalındığını fark eden görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasına şüphelilerin cami şadırvanındaki muslukları söktüğü ve camiden ayrılışı yansıdı.

Toplum olarak bunun gibi hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Mürsel Sütüpak, "Hırsızların tabii ki ibadet yerlerinde bunu yapmaması lazımdı. Hatta normal yerlerde dahi bunun olmaması gerekiyor. Biz toplum olarak bu tür hırsızlıkların tekrarlanması için önüne nasıl geçebiliriz diye düşünmeliyiz. Emniyet güçlerimizin de bunların peşinde olduğunu biliyoruz. İbadet yerleri ile ilgili halkı bilinçlendirmeliyiz. Bu muslukların parasıyla ne olabilir ki? Yani gelip biz cemaatten yardım isteseydi biz yardımcı olurduk" dedi.

Daha önce de muslukları çalındığı için kendisinin taktırdığını söyleyen Hasan Pehlivan, "Hırsız gelip muslukları yerlerinden sökerek alıp götürmüş ve satmıştır. Bu muslukları çalan hırsız hurdacılara satmak için gittiğinde hurdacılar bunları ihbar edip yakalanmasını sağlamalıdır. Yazık günahtır bu musluklar parayla alınıyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - EDİRNE

Cami musluklarını çaldılar
Cami musluklarını çaldılar
Cami musluklarını çaldılar
Cami musluklarını çaldılar
Cami musluklarını çaldılar
Cami musluklarını çaldılar

YORUMLAR
500
TARİHİ CAMİNİN MUSLUKLARI İKİNCİ KEZ ÇALINDI TARİHİ CAMİNİN MUSLUKLARI İKİNCİ KEZ ÇALINDI Araçların önüne atlayan alkollü şahsa polis müdahale etti Araçların önüne atlayan alkollü şahsa polis müdahale etti

Osmanlı, Edirne, Polis, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cami musluklarını çaldılar - Son Dakika


Son Dakika
17:20 Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında, kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:36 Sesi kısık olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü malum Çanakkale Köprümüzün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
16:01 Stefan Kuntz'un Arda Güler için söyledikleri taraftarların tepkisine yol açtı!
16:01 Evine "Uzaklarda aramayın" notu bırakmıştı! O gencin cesedi ormanda, ağaca asılı bulundu
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 17:37:51. #1.11#
SON DAKİKA: Cami musluklarını çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement