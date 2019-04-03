Son Dakika Haberleri: Cami Şadırvanından Musluk Çaldığı İddiasıyla Tutuklandı

Cami Şadırvanından Musluk Çaldığı İddiasıyla Tutuklandı

22 dakika önce

Samsun'un Canik ilçesindeki bir caminin şadırvanından musluk çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Cami Şadırvanından Musluk Çaldığı İddiasıyla Tutuklandı, System.String[]
Samsun'un Canik ilçesindeki bir caminin şadırvanından musluk çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki caminin şadırvandan 12 musluğun çalındığı ihbarını alan Canik Emniyet Müdürlüğü Irmak Polis Merkezi ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlığı Onur A'nın (20) gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:01 Kaynak: AA

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