Cami Şadırvanından Musluk Çaldığı İddiasıyla Tutuklandı
22 dakika önce
Samsun'un Canik ilçesindeki bir caminin şadırvanından musluk çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Samsun
'un Canik
ilçesindeki bir caminin şadırvanından musluk çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki caminin şadırvandan 12 musluğun çalındığı ihbarını alan Canik Emniyet Müdürlüğü
Irmak Polis
Merkezi ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlığı Onur A'nın (20) gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:01 Kaynak: AA
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