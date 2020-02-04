Cami şadırvanından muslukları çalan zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cami şadırvanından muslukları çalan zanlı yakalandı - Son Dakika

Cami şadırvanından muslukları çalan zanlı yakalandı

6 saat önce

Kırşehir'de caminin şadırvanındaki muslukları çalarken güvenlik kamerası tarafından kaydedilen Y.E., (54), yakalandı.

Cami şadırvanından muslukları çalan zanlı yakalandı, System.String[]

Kırşehir'de caminin şadırvanındaki muslukları çalarken güvenlik kamerası tarafından kaydedilen Y.E., (54), yakalandı.


Yenice Mahallesi Şehit Ekrem Ülker Caddesi'nde bulunan Saraycık Camisi'nin şadırvanındaki muslukları çaldığı ileri sürülen Y.E., gözaltına alındı. 6 ay içinde 3 kez çalınması sonrası cami imamı Musa Toklucu, 2 ay önce cami girişine güvenlik kamerası taktırdı. Geçtiğimiz yıl caminin şadırvanında bulunan 5 musluğun çalınması sonrası İmam, durumu polise haber verdi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Muslukları çalan kişinin Y.E., olduğunu belirleyen polis, şahsı yakaladı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Saraycık, Yenice, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:23 Kaynak: İHA
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