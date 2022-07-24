Cami şadırvanlarından 23 tane musluk çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Cami şadırvanlarından 23 tane musluk çalan şüpheli yakalandı

24.07.2022 10:57

Cami şadırvanlarından 23 tane musluk çalan şüpheli yakalandıKONYA Konya'da 3 farklı camiinin şadırvanından yaklaşık 6 bin lira değerinde 23 tane musluk çalan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Cami şadırvanlarından 23 tane musluk çalan şüpheli yakalandı

KONYA Konya'da 3 farklı camiinin şadırvanından yaklaşık 6 bin lira değerinde 23 tane musluk çalan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde yakalanmamak için çaldığı muslukları seyyar satıcıya sattığını söylediği öğrenilen şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu ilçesinde 3 farklı caminin musluklarının çalınması ihbarlarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki incelemelerinin ardından çevrede şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı camilerin etrafındaki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin hırsızlıktan daha önceden kaydı bulunan Sinan K. olduğunu tespit etti. Şüpheliyi bir süre takibe alan polis ekipleri, Sinan K.'yi Selçuklu ilçesindeki başka bir caminin yakınlarında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Sinan K.'nın ilk ifadesinde 3 farklı camiden yaklaşık 6 bin lira değerinde 23 tane musluk çaldığını ve bu muslukları polis ekiplerinin kendisinden şüphelenmemesi için sokakta gezen seyyar satıcılara sattığını söylediği öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Selçuklu, Konya, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cami şadırvanlarından 23 tane musluk çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cami şadırvanlarından 23 tane musluk çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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