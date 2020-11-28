Cami şadırvanlarından musluk çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Cami şadırvanlarından musluk çalan hırsızlar yakalandı

28.11.2020 16:24
Cami şadırvanlarından musluk çalan hırsızlar yakalandı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hayrat ve camilerden şadırvan musluklarını çalan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hayrat ve camilerden şadırvan musluklarını çalan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuzuluk Mahallesi Topçu Sırtı mezarlıkta, Merkez Orta Camide ve Orta Mahalle İhlas Camisinde muslukların çalındığını fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Hırsızlık ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri olayla ilgisi olan Y.K. ve A.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri sırasında suçlarını ifade eden şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Cami şadırvanlarından musluk çalan hırsızlar yakalandı
Cami şadırvanlarından musluk çalan hırsızlar yakalandı
Cami şadırvanlarından musluk çalan hırsızlar yakalandı
Cami şadırvanlarından musluk çalan hırsızlar yakalandı

Jandarma, Kuzuluk, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cami şadırvanlarından musluk çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika


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