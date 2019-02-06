Son Dakika Haberleri: Cami Saldırılarına Karşı Cemaate Profesyonel Güvenlik Dersi

Cami Saldırılarına Karşı Cemaate Profesyonel Güvenlik Dersi

14 dakika önce

HOLLANDA'da Müslümanlar, geçen hafta, ırkçıların ve terör örgütü PKK yandaşlarının İslami kuruluşlar ve camilere düzenlediği saldırılara karşı güvenlik önlemlerinin ülkedeki bütün camilerde artırılmasını talep etmişti.

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HOLLANDA'da Müslümanlar, geçen hafta, ırkçıların ve terör örgütü PKK yandaşlarının İslami kuruluşlar ve camilere düzenlediği saldırılara karşı güvenlik önlemlerinin ülkedeki bütün camilerde artırılmasını talep etmişti. Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema da iki hafta önce başkentte İslamofobik tehdit olasılığının yüksek olması nedeniyle kentteki İslami kuruluşlar ve camilerin korunacağını kaydetmişti.

İNSAN HAYATINA KARŞI SALDIRI YOK Halsema belediye meclisine gönderdiği mektupta, İslami kuruluşlara ve camilere yönelik alınacak önlemlerin yeni bir somut tehdit olasılığı anlamına gelmediğini belirterek, İslami kuruluşların güvenliği ile ilgili kaygıları olduğunu kaydetti. Mektupta, camilere yönelik tehdit olasılığının insan hayatına karşı saldırı olmadığını, saldırıların 'duvar yazısı', 'hasar' ve 'kundaklama'yı kapsadığını ifade eden Halsema, bu riskleri mümkün olduğunca engellemeye ve binaların dayanaklığını iyileştirmeye yönelik önlemler alınacağını aktardı.

YÖNETİCİ VE CEMAATE GÜVENLİK DERSİ

Halsema, belediyenin İslami kuruluşlara ait binaların eksiklerini yöneticilere bildireceğini ve 'cam kırılmasına karşı folyo' gibi önlemlerin alınması gerektiğine yönelik danışmanlık yapacağını bildirerek, ilk olarak kaliteli kapı kilidi ve ışıklandırma gibi temel güvenlik unsurlarının tam olması gerektiğini vurguladı. Camiler için 2017'de tanınan "tehdit altında olan kuruluşlara sübvansiyon" hakkından yararlanmaları tavsiyesinde bulunan Halsema, cami yöneticileri ve cemaate yönelik profesyonel güvenlik dersi sunulacağını aktardı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:45 

Amsterdam, PKK, Güncel
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