Son Dakika Haberleri: Cami Soygunu Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Cami Soygunu Güvenlik Kamerasına Yansıdı

19 dakika önce

Bursa'da inşaat halindeki caminin temel kalıplarını çalan biri kadın iki kişi bekçi tarafından fark edilince kaçtı.

Cami Soygunu Güvenlik Kamerasına Yansıdı, System.String[]
Bursa'da inşaat halindeki caminin temel kalıplarını çalan biri kadın iki kişi bekçi tarafından fark edilince kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Nilüfer Çamlıca Mahallesi'nde inşaatı devam eden Mimar Sinan Camii'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce gri bir minibüsle gelen hırsızlar etrafı kolaçan ettikten sonra aşağı inip inşaata girdi. Görüntülerde eşkalleri belli olan biri kadın iki hırsız, şantiyede bulunan temel kalıplarını teker teker arabaya yüklüyor. Bu sırada durumu fark eden bekçinin gelmesiyle zanlılar apar topar araçlarına binip kaçıyor. Bekçinin polis ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen ekipler zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ormanlık Alanda, El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Bulundu Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor Taraftarlarının Metrobüsteki Kavgası Kameraya Yansıdı

Polis Ekipleri, 'Mavi Balina' Faciasını Son Anda Önledi İzmir Adaylarına CHP'li Vekilden Sert Tepki: Yok Yok Yok!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 15:07:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cami Soygunu Güvenlik Kamerasına Yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]