Cami Soygunu Güvenlik Kamerasına Yansıdı
19 dakika önce
Bursa'da inşaat halindeki caminin temel kalıplarını çalan biri kadın iki kişi bekçi tarafından fark edilince kaçtı.
Bursa'da inşaat halindeki caminin temel kalıplarını çalan biri kadın iki kişi bekçi tarafından fark edilince kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün Nilüfer Çamlıca Mahallesi'nde inşaatı devam eden Mimar Sinan Camii'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce gri bir minibüsle gelen hırsızlar etrafı kolaçan ettikten sonra aşağı inip inşaata girdi. Görüntülerde eşkalleri belli olan biri kadın iki hırsız, şantiyede bulunan temel kalıplarını teker teker arabaya yüklüyor. Bu sırada durumu fark eden bekçinin gelmesiyle zanlılar apar topar araçlarına binip kaçıyor. Bekçinin polis ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen ekipler zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA
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