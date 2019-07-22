Cami Tasarımı Fikir Yarışması Ödül Töreni - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum (1)
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı Bakan Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cami Tasarımı Fikir Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:33 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un kürsüye çıkışı
Bakan Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cami Tasarımı Fikir Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.(1)
Son Dakika! Motorine 16 kuruş indirim geldi Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı, epilepsi krizleri sonrası AYM'ye başvurdu Milli Eğitim Bakanlığınca, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonucu açıklandı Dışişleri Bakanlığı'ndaki kritik görüşme sona erdi!