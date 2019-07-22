Son Dakika Haberleri: Cami Tasarımı Fikir Yarışması Ödül Töreni - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum (3)
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Cami Tasarımı Fikir Yarışması Ödül Töreni - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum (3)

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cami Tasarımı Fikir Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cami Tasarımı Fikir Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.(3)
Cami Tasarımı Fikir Yarışması Ödül Töreni - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum (3)
Murat Kurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:40 Kaynak: AA
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