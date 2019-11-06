Son Dakika Haberleri: Cami tuvaletinde 15 günlük bebek bulundu
Son Dakika Güncel Cami tuvaletinde 15 günlük bebek bulundu

Cami tuvaletinde 15 günlük bebek bulundu

6 saat önce

KAYSERİ'de, Elmaağaçlı Camii'nin kadınlar tuvaletinde 15 günlük kız bebek bulundu.

Cami tuvaletinde 15 günlük bebek bulundu, System.String[]

KAYSERİ'de, Elmaağaçlı Camii'nin kadınlar tuvaletinde 15 günlük kız bebek bulundu. Bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Dün saat 17.00 sıralarında Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki Elmaağaçlı Camii'nde tuvalete giren kadınlar, kundak içinde terk edilmiş bebeği gördü. Kadınlar, bebeği alarak yakındaki banka şubesine götürdü. Banka çalışanları, mama ile besledikleri bebeğin karnını doyururken, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, 15 günlük olduğu anlaşılan bebeği Şehir Hastanesi'ne götürdü. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, bebeğin yakınlarının bulunması için çalışma başlattı.


Polis, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:06 Kaynak: DHA
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