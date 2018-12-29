Cami Tuvaletinde Ölü Bulundu
44 dakika önce
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Ali T. (22), cami tuvaletinde ölü bulundu.
GAZİANTEP'in İslahiye
ilçesinde, Ali T. (22), cami tuvaletinde ölü bulundu. Daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen gencin yanında enjektör bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi
'ndeki Hacı Cahit Köse Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami görevlisi temizlik yaptığı sırada tuvalet kabininde hareketsiz yatan Ali T.'yi görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ali T.'nin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Ali T.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu
'na götürüldü. Polis
olay yerinde yaptığı incelemede kullanılmış enjektör buldu. Daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen Ali T.'nin aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:59 Kaynak: DHA
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