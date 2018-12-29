Son Dakika Haberleri: Cami Tuvaletinde Ölü Bulundu

Cami Tuvaletinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir genç, cami tuvaletinde ölü olarak bulundu.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir genç, cami tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi Hacı Cahit Köse Camii tuvaletinde hareketsiz bir şekilde duran bir kişi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen şahsın Ali Haydar T. (22) olduğu belirlenirken, bir berber dükkanında kalfa olarak çalıştığı öğrenildi.

Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen gencin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan bağımlılıktan kurtulmak için tedavi gördüğü iddia edilen Ali Haydar T.'nin ölüm haberini alan yakınları da sinir krizleri geçirdi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:54 Kaynak: İHA

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