Cami Tuvaletinde Şüpheli Ölüm
1 saat önce
Karabük'te bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.
Karabük
'te bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahalle'deki Ulu Cami'de cuma namazı öncesi tuvaletleri kontrol eden cami görevlisi, kapısı açık olan tuvalette yerde baygın yatan bir şahıs olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Yaşar
Özal'ın (73) hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği şüphesi üzerinde durulan Özal'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:37 Kaynak: İHA
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