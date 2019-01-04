Son Dakika Haberleri: Cami Tuvaletinde Şüpheli Ölüm

Cami Tuvaletinde Şüpheli Ölüm

1 saat önce

Karabük'te bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.

Cami Tuvaletinde Şüpheli Ölüm, System.String[]
Karabük'te bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahalle'deki Ulu Cami'de cuma namazı öncesi tuvaletleri kontrol eden cami görevlisi, kapısı açık olan tuvalette yerde baygın yatan bir şahıs olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Yaşar Özal'ın (73) hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği şüphesi üzerinde durulan Özal'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:37 Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa
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