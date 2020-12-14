Cami tuvaletinde unutulan 20 bin lira, sahibine teslim edildi - Son Dakika

Cami tuvaletinde unutulan 20 bin lira, sahibine teslim edildi

14.12.2020 13:56
Cami tuvaletinde unutulan 20 bin lira, sahibine teslim edildi, System.String[]

ÇANKIRI'da, bankadan 28 bin lira kredi çeken çiftçi Ramazan Kütük (60), paranın 20 bin lirasını cami tuvaletinde unuttu.

ÇANKIRI'da, bankadan 28 bin lira kredi çeken çiftçi Ramazan Kütük (60), paranın 20 bin lirasını cami tuvaletinde unuttu. Ali Silahsız tarafından bulunup, zabıtaya bırakılan para, sahibine teslim edildi.

Kızılırmak ilçesinde yaşayan çiftçi Ramazan Kütük, borçlarını ödemek için bankadan 28 bin lira kredi çekti. Paranın 8 bin lirasıyla borçlarını ödeyen Kütük, kalan 20 bin lirayı poşete sıkıca sararak, üzerinde sakladı. Kütük, daha sonra kent merkezinde Hoca Ahmet Yesevi Camii'nin tuvaletine girdi ve parasını burada unuttu. Kısa süre sonra poşet içindeki parayı bulan emekli Ali Silahsız, Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Aynı gün içinde belediye tarafından şehir merkezindeki hoparlörlerden 'Bir miktar para bulundu' anonsu yapıldı. Bunun üzerine parayı kaybettiğini anlayan Ramazan Kütük, zabıta müdürlüğüne gelerek, tutanak ile teslim aldı. Kütük, "Bu parayı bulandan, teslim edenden Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum. İnsanlık ölmemiş" dedi.


Cami tuvaletinde unutulan 20 bin lira, sahibine teslim edildi

Çankırı, Ramazan, Çiftçi, Kredi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cami tuvaletinde unutulan 20 bin lira, sahibine teslim edildi - Son Dakika


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