Son Dakika Haberleri: Cami tuvaletini soyan hırsız yakalandı
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Cami tuvaletini soyan hırsız yakalandı

6 saat önce

BURSA'da cami tuvaletinden yaklaşık bin lira çalan Y.A., yakalanarak cezaevine gönderildi.

Cami tuvaletini soyan hırsız yakalandı, System.String[]

BURSA'da cami tuvaletinden yaklaşık bin lira çalan Y.A., yakalanarak cezaevine gönderildi.

İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Merkez Camii'nin tuvaletinden önceki gün yaklaşık bin liranın çalındığını fark eden görevliler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen jandarma ekipleri güvenlik ve mobese kameralarından yola çıkarak inceleme başlattı. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince evinde yakalanan şüpheli Y.A., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen hırsız, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yeniceköy Mahallesi, Jandarma, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:18 Kaynak: DHA
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