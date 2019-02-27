Son Dakika Haberleri: Cami Tuvaletinin Kapısını Çalanlar Tutuklandı

Cami Tuvaletinin Kapısını Çalanlar Tutuklandı

23 dakika önce

Kayseri'de cami tuvaletinin kapısını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Kayseri'de cami tuvaletinin kapısını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Güllüce Caddesi'ndeki Ünal Camisi'nin tuvalet kapısının çalındığını fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amiriliği ekipleri, çalınan kapıyı bir hurdacıda buldu. Polislerin yaptığı incelemelerin ardından şüphelilerin, Volkan P. ve Ekrem K. olduğu tespit edildi.

Zanlılar, düzenlenen operasyonla kent merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçilip adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

Cami Dernek Başkanı Emir Demir, cami cemaatinin kapının çalındığını fark ettiğini belirterek, "Arkadaşlar sabah kapının çalındığını fark etmişler. Kameralardan baktıklarında akşam saat 22.00 gibi çalındığını görmüşler. Biz de olayı emniyete bildirdik. Polis arkadaşlar gelerek gerekli müdahaleyi yaptılar. Kapımızı da bulup bize getirdiler." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:42 Kaynak: AA

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