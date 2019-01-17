Son Dakika Haberleri: Cami ve 4 evin üzerine çığ düştü

Cami ve 4 evin üzerine çığ düştü

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4 ev ve bir caminin üzerine düşen çığ hasara neden oldu.

Cami ve 4 evin üzerine çığ düştü, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4 ev ve bir caminin üzerine düşen çığ hasara neden oldu. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 150 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:40 

Kar, Çağlayancerit, Kahramanmaraş, Ekonomi
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