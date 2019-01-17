Cami ve 4 evin üzerine çığ düştü
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4 ev ve bir caminin üzerine düşen çığ hasara neden oldu.
Kahramanmaraş
'ın Çağlayancerit
ilçesinde 4 ev ve bir caminin üzerine düşen çığ hasara neden oldu. Kar
yağışı ve tipi nedeniyle 150 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:40
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