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Son Dakika Güncel Cami ve çevre temizliği hükümlülere emanet

Cami ve çevre temizliği hükümlülere emanet

1 saat önce

Boyabat'ta Koruma Kurulu Başkanlığı ile Boyabat İlçe Müftülüğünün ortak projesi olarak, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlüler cami ve çevre temizliği yapıyor.

Cami ve çevre temizliği hükümlülere emanet, System.String[]

Boyabat'ta Koruma Kurulu Başkanlığı ile Boyabat İlçe Müftülüğünün ortak projesi olarak, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlüler cami ve çevre temizliği yapıyor.


Sinop'un Boyabat ilçesinde hükümlülere cami ve ibadet yerlerinin temizliği bilinci kazandırmak, ibadet yerlerinin önemini kavramaları sağlamak, maneviyatlarını güçlendirmek, toplumla bütünleşmelerini ve topluma yararlı bir birey olmalarını sağlamak amacıyla cami ve cami çevresi temizlik etkinliği gerçekleştiriliyor. Boyabat Koruma Kurulu Başkanlığı ve Boyabat Müftülü iş birliği ile gerçekleşen proje kapsamında ilk Boyabat Yenimahalle Merkez Camisi, Yenimahalle Müftülük Camisi, Yenimahalle Pervane Camisi ve çevreleri temizlendi.


Temizlik bitiminde Boyabat Müftülüğünce görevlendirilen din görevlilerince denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülere temizlik, haram, helal, güzel ahlak, ibadet vb. konularında vaaz verildi.


Boyabat Koruma Kurulu Başkanlığınca planlanarak gerçekleştirilen, toplum ve kamu yararına yapılan özgün projelerin artarak devam edeceği bildirildi. - SİNOP

Yenimahalle, Boyabat, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:03 Kaynak: İHA
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