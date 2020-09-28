Cami ve Kur'an kurslarına İş-Kur'dan personel görevlendirilmesi talebi - Son Dakika

Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, Cami ve Kur'an Kurslarına İş-Kur'dan personel görevlendirilmesini istedi.

Çanga, İş-Kur'un bazı devlet kurumlarının temizlik personeli ihtiyacını karşıladığını belirterek, bu hizmetin cami ve Kur'an kurslarınada verilmesini talep etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mazlumların çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan güzide bir kurumu olduğunu hatırlatan Çanga, şöyle dedi:

"Kurslarımızın ve camilerimizin temizliği konusunda büyük sıkıntı yaşıyoruz.

Diğer devlet kurumlarında İş-Kur aracılığı ile görevlendirilen temizlik personelinin camilerimizden ve Kur'an kurslarımızdan esirgenmemisini istiyoruz. Kuran kursu öğreticilerimizin daha rahat şartlarda eğitim verebilmeleri için gerekli alt yapı hizmetlerinin tamamlanması, hem kursa gelen yetişkinler hem de 4-6 yaş grubu için uygun şartların oluşturulması din hizmetinin ve eğitimin verimliliği açısından son derece önemlidir."