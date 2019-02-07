Son Dakika Haberleri: Cami ve Kurs Binasının Altından Yol Geçiyor (Arşiv)

Cami ve Kurs Binasının Altından Yol Geçiyor (Arşiv)

44 dakika önce

RİZE'nin Derepazarı ilçesi Esentepe köyünde arazi yetersizliği nedeniyle cami ve bitişiğindeki kurs binası, köy yolu üzerine inşa edildi.

Cami ve Kurs Binasının Altından Yol Geçiyor (Arşiv), System.String[]
RİZE'nin Derepazarı ilçesi Esentepe köyünde arazi yetersizliği nedeniyle cami ve bitişiğindeki kurs binası, köy yolu üzerine inşa edildi. Bölge sakinleri, araçlarıyla cami ve kurs binasının altından geçerek köylerine ulaşımı sağlıyor.

Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında insanların yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi. Derepazarı ilçesi Esentepe köyünde cami ve kurs binası yapımı için çalışma başlatıldı. Köyde yeterli arazi bulunamayınca kurs binasının ve caminin bir bölümünün yolun üzerine inşa edilmesine karar verildi. Beton direkler üzerine 4 katlı kurs binası ile caminin avlusu, yolun üzerine inşa edildi. Kurs binası inşaatı yıllar önce tamamlanırken cami inşaatı ise 2 yıl önce bitirildi. Cami ve kurs binası, altından araçların geçebilmesi için yoldan 5 metre yüksekte yapıldı. Esentepe Köyü Camisi İmamı Orhan Büyük, arazinin dar olması nedeniyle inşaatların yol üzerine yapıldığını belirterek, "Bu yolu enteresan bulanlar gelip fotoğraf çektiriyor. Görenler şaşırıyor" dedi. - Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:33 Kaynak: DHA

Karadeniz, Rize, Derepazarı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rize'de Caminin Altından Geçen Köy Yolu, Görenleri Hayrete Düşürüyor Karadeniz Hamsisi Gürcistan'a Kaçtı

Dekoltesiyle Gündem Olan Milletvekili İsyan Etti: Büyük Göğüslüyüm, Artık Alışın Stop Lambasından Başını Çıkartan Köpeği Görenler, Sürücüye Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 17:17:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cami ve Kurs Binasının Altından Yol Geçiyor (Arşiv)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]