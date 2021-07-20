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Cami ve mezarlıklarda aşı standı kuruldu - Son Dakika

Cami ve mezarlıklarda aşı standı kuruldu

20.07.2021 09:05

Cami ve mezarlıklarda aşı standı kuruldu Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Vaka sayısında son bir yılın en kötü dönemini yaşıyoruz" Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Hem hasta sayımız, hem de günlük vaka sayımız açısından son bir yılın en kötü dönemini yaşıyoruz,...

Cami ve mezarlıklarda aşı standı kuruldu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez:

"Vaka sayısında son bir yılın en kötü dönemini yaşıyoruz"

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Hem hasta sayımız, hem de günlük vaka sayımız açısından son bir yılın en kötü dönemini yaşıyoruz, bu süreci en iyi atlatmanın en iyi yolu artık aşı olmaktır" dedi.

Kurban Bayramında vatandaşların en çok uğradığı Norşin Camii, Hazreti Ömer Camii, Ulu Camii, Boyalar Cami, Türkmenoğlu Camii, Tuşba Cami-i Kebir, Akköprü Mezarlığı ve Garipler Mezarlığında aşı standı kuruldu.

"Aşı oranımız yüzde 50 civarına ulaştı"

Korona virüs bulaş riskine karşı tüm vatandaşların biran önce aşı olması gerektiğini söyleyen Vali Bilmez, "İnşallah Bayramımız bayram tadında geçer. Yaklaşık 2 yıldır pandemi ile tüm dünya meşgul olmak zorunda kaldı. Son bir yıldır, genelde vaka sayısı ve hasta sayısında durumumuz çok iyiydi ama maalesef şuan hem hasta sayımız, hem de günlük vaka sayımız son bir yılın en kötü dönemini yaşıyoruz, bu süreci en iyi atlatmanın en iyi yolu artık aşı olmaktır. Bugün de hemen hemen bütün camilerimiz ve mezarlıklarımızda sağlık ekiplerimiz 2 yıldır fedakarca çalıştığı gibi bu günde sahadalar, insanlarımızı aşı olmaya davet ediyorlar. İnsanlarımızın randevusuz aşı standına giderek aşı olabilme imkanı var. Aşı oranımız daha yeni yüzde 50 civarına ulaştı, bunu kısa bir sürede yüzde 70 ile 80'e çıkarmamız lazım ki, esnafımız, vatandaşımız normal hayatına devam edebilsin, okullarımız zamanında açıla bilsin ve 2 yıldır çocuklarına bile sarılamayan sağlık emekçilerimizin hayatları normale dönebilsin. Kurban Bayramı vesilesiyle tüm hemşerilerimizden mutlaka aşı olmalarını, gezgin aşı ekiplerimizin olduğunu, her hangi bir mahallede veya bir sitede sağlık müdürlüğünü arayıp aşı ekibini binaya istediği takdirde ekiplerimiz binaya gidip aşı uygulamasını yapabiliyor. Vatandaşlarımızdan biraz gayret, biraz kendilerini zorlayıp çevresinde ki insanları da aşı etmeleri konusunda ikna etmelerini bekliyorum. Van halkına da bu anlamda teşekkür ediyorum, ha gayret diyoruz bu hastalığı hep birlikte yeneceğiz. Bu bayram süresince de maske, mesafe ve temizlik konusunda da azami gayret gösterelim" diye konuştu.

"Hasta sayılarını azaltmamız için aşılanmamız lazım"

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer ise "Van ili olarak hastanelerimizde doluluk oranı yüksek seyretmekte. Vaka sayılarını düşürmek için önce kaynağa inmemiz gerekiyor. Hasta sayılarını azaltmamız için aşılanmamız lazım. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde aşılanması için sağlık müdürlüğümüz bünyesinde bizde hastane olarak destek vererek toplamda Van ilinde 13 hastanemiz olarak 8 bölgede aşı standı açmış bulunmaktayız. Bayram namazına müteakip birkaç vatandaşımızı aşılama imkanımız oldu. Bu sayılarımız gittikçe artacaktır. Ricamız Bayramlarda aile büyüklerinden başlayarak gençlere doğru aşılanma oranını arttırmak. Buralardaki stantlarımızdan birinde aile büyüklerimizden biri aşı olursa devamında onları gören gençler de aşı olacaktır. Aşılanmayı arttırırsak bu hastalıktan, bu beladan kurtulacağız diye ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cami ve mezarlıklarda aşı standı kuruldu
Cami ve mezarlıklarda aşı standı kuruldu
Cami ve mezarlıklarda aşı standı kuruldu
Cami ve mezarlıklarda aşı standı kuruldu

COVIRAN Bereket, Emin Bilmez, Bayram, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cami ve mezarlıklarda aşı standı kuruldu - Son Dakika


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