Cami Yanında Uyuşturucu Satışına Katlamalı Ceza

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu sattıkları belirlenen Halil Tosun (43), Bayram Akbulut (25) ve İbrahim Halil Karaburç (43), 20'şer yıl 7'şer ay hapse mahkum oldu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu sattıkları belirlenen Halil Tosun (43), Bayram Akbulut (25) ve İbrahim Halil Karaburç (43), 20'şer yıl 7'şer ay hapse mahkum oldu. Mahkeme, uyuşturucu satışının cami yakınındaki berberde yapılması nedeniyle sanıkların cezalarını yüzde 50 oranında artırdı.



Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl mayıs ayında turizm bölgelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Aşağıhisar Mahallesi'nde berberlik yapan İbrahim Halil Karaburç'un arkadaşları Halil Tosun ile Bayram Akbulut aracılığıyla uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. İbrahim Halil Karaburç'a kent dışından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine jandarma tarafından berber dükkanı çevresinde önlem alındı. Bayram Akbulut ve Halil Tosun'un berber dükkanına 20 SS 797 plakalı otomobille gelerek Karaburç'a siyah poşet ve yeşil çanta teslim etti. Ekipler yaptıkları baskında, poşet ve çanta ile İbrahim Halil Karaburç'un evinde toplam 9 kilo 775 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.



SUÇ MAHALLİNİN CAMİYE YAKIN OLMASI CEZAYI ARTIRDI



Şüpheliler hakkında, 'örgütlü şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis ve 30 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması görüldü. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraatlarını talep etti.



Yargılama sonunda sanıklar, 'Örgütlü şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 16'şar yıl 6'şar ay hapis ve günlüğü 20 liradan 1800 gün adli para cezasına mahkum edildi. Suç yerinin Alime Hatun Camii'ne mesafesinin 200 metreden az olması nedeniyle cezanın yarı oranında artırılmasına karar veren mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak sanıkları 20'şer yıl 7'şer ay 15'er gün hapis ve 2 bin 250 gün adli para cezasına mahkum etti.



- Manavgat

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