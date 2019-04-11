Cami Yapı Ekipmanları Fuarı İstanbul'da Açıldı

6. Cami Yapı Ekipmanları Fuarı, İstanbul
Fuar Merkezi'nde başladı.
Bu yıl altıncısı düzenlenen ve 14 Nisan'a kadar devam edecek fuarda, minber, mihrap, kürsü, alem, ahşap kapı, elektronik mahya, ses sistemleri, avize, vitray, halı, temizlik malzemeleri gibi çok sayıda ürün yer alıyor.
Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin
, 32 firmayla başladıkları fuarda bu yıl beşi yurt dışından 103 firmanın stant açtığını söyledi.
Cami ekipmanları konusunda merdiven altı sorunu yaşandığına işaret eden Şahin, yaptıkları araştırmalar sonucu sadece referansları olan kurumları fuara aldıklarını belirtti. Türkiye
içinden olduğu gibi Müslüman ülkelerden de yoğun ziyaretçi beklediklerini ifade eden Şahin, Osmanlı ve Selçuklu
ürünü olan ahşap kündekari ve mermerin yabancılar tarafından büyük ilgi gördüğünü aktardı.
Türkiye'de 100 bin civarında cami bulunduğunu dile getiren Şahin, şöyle konuştu:
"Her yıl Diyanet İşleri
Başkanlığımızın envanterine 750 cami katılıyor. 450-500 metrekare bir caminin maliyeti de 7.5-8 milyon lira tutuyor. Bu tutarları da büyük oranda hayırseverlerimiz karşılıyor. Bu paraların boşa gitmemesi için merdivenaltı firmalar yerine referansları olan, fuarımıza katılan firmaların tercih edilmesi gerekir. Fuarımızın amacı camilerimizin daha modern, kaliteli ve daha sağlıklı ürünlerle donatılması ve standartları belli olan firmalardan hizmet alınmasına katkı sağlamak."
Mehter konseri ve sema gösterisinin de olduğu açılışa İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden müftüler, din görevlileri, sektör temsilcileri, dernekler katıldı.