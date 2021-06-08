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Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'na geri sayım başladı - Son Dakika

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'na geri sayım başladı

08.06.2021 16:35
Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'na geri sayım başladı, System.String[]

12 Haziran tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açacak.

12 Haziran tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açacak.

Yüzyıllarca Dünya'da çok örneğini görülen Cami yapımı iç dizaynı ile günümüze kadar gelen yetenekli markaların yön verdiği bilgi, birikim ve ustalık örneklerin sergileneceği, Osmanlı- Selçuklu ve günümüz mimarisinin yansıtılacağı, sanatı estetik ile buluşturan birçok sanat erbabı firma bu yılda, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 9-12 Haziran tarihleri arasında Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'nda yeni çalışmaları ve projeleri ile yerini alacak. 132 firmanın katıldığı, sanatsal ve kültürel değerlerle tarihi dokulardan esinlenen, güncellenen ve tarihi bugünle birleştiren en yeni çalışmalar ile tüm dünyadan gelen ziyaretçilere ve katılımcılara sunulacak. Dünya'daki ve Türkiye'de ki çok önemli cami projelerine imza atmış mimarların ve firmaların yer alacağı fuar, bu yılda yurtdışından katılımcı olmak isteyenlerin yoğun başvurusunu karşılamaya devam ediyor.

Türkiye'nin tüm illerinden yoğun katılımla gerçekleşen fuara, özellikle üniversitelerin mimarlık bölümü öğrencilerinin, sektör temsilcilerinin, rektörlerin, mimarlık fakültesi öğretim görevlilerinin, Cami sektöründe çalışan birçok firmanın, firma temsilcilerinin, satış uzmanlarının, özellikle Cami yaptırmak isteyen ve tarihsel, estetik, sanatsal kaygı taşıyan tüm hayırseverlerin çalışmalara ve yeni ürünlere taleplerinin arttığı belirtildi. Gelenekten geleceğe kültürel dokunun bozulmaması misyonunu üstlenen firmaların referanslı, özenli ve el emeği çalışmalarının sergilendiği fuarda ziyaretçilerin, özellikle sektörün dev firmalarının stantlarıyla ve çalışmalarıyla karşılaşacağı belirtildi.

"Cirosu 1,6 milyar dolar olan cami sektörü 2021 yılının sonuna kadar 1,9 milyar dolar hedeflenmektedir "

Cami sektörü hakkında değerlendirmede bulunan Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin, "Ülkemizde, her yıl yüzlerce yeni cami yapılıyor ve bir o kadar da, yenilenen ve tamir edilen cami bulunmaktadır. Her geçen gün daha konforlu hale getirilen bu ibadethaneler, gelişen teknoloji ve artan ihtiyaca paralel olarak, milli ekonomiye canlılık kazandırıyor. Ekonomik hacmi, her yıl katlanarak büyüyen Cami Yapı Ekipmanları sektörü, başta, cami halısı, avize, ahşap, mermer, kurşun, ses teknolojileri, minare mimarisi, tezyinat ( hat sanatı - nakkaş ) temel atımından anahtar teslime yüzlerce sektörü içinde barındırmaktadır. Ortalama bir caminin, ibadete hazır hale getirilebilmesi için gerekli olan yatırımın 6-8milyon olduğu bilinse de, bazı camiler var ki, yatırım maliyetleri 250 milyonlarla ifade edilmektedir. Cirosu 1,6 milyar dolar olan cami sektörü 2021 yılının sonuna kadar 1,9 milyar dolar hedeflenmektedir. Kalitesine 100 yıl garanti verebilen halıların üretilmeye başlandığı Cami Yapı Ekipmanları sektöründe, kayıtlı - kayıtsız yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edildiği Cami Yapı Ekipmanları sektörü, ülkemizin en hızlı büyüyen görünmeyen dev sektörlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: "Proaktif Fuarcılık olarak ,Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, KOSGEB, Türkiye Camii ve Kuran Kursları Dernekleri Federasyonu, Türkiye genelindeki tüm il ve ilçe müftülerimiz, belediye başkanlarımız, cami dernek başkanlarımız, mimarlarımız, her yıl olduğu gibi bu yılda tüm ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor". - İSTANBUL

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'na geri sayım başladı
Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'na geri sayım başladı
Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'na geri sayım başladı
Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'na geri sayım başladı
Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'na geri sayım başladı
Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'na geri sayım başladı
Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'na geri sayım başladı
Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'na geri sayım başladı

Türkiye, Haziran, Estetik, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'na geri sayım başladı - Son Dakika Ekonomi


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