Cami'ye hırsızlığa giren 2 kişi yakalanınca "uyumaya girdik" dedi
1 saat önce
Adana'da 2 genç hırsızlık için camii içerisinde polis ekiplerine yakalandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:50 Kaynak: İHA
'da 2 genç hırsızlık için camii içerisinde polis ekiplerine yakalandı. Genç
gülerek," Yatmaya girdik" diye kendilerini savunması dikkat çekti.
Olay, Çukurova
İlçesine bağlı Mahfesığmaz mahallesi Somuncu Baba
Albay Tahsin Ulu Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen 2 genç camii içerisinde hırsızlığa girdi. Bu sırada devriye atan polis ekipleri caminin kapısının açık olduğu fark etmesi üzerine içeriyi kontrol ettiğinde 2 genci fark etti. Bunun üzerine 2 genç gözaltına alındı.
Gözaltına alınan gençler gülerek," Yatmaya girdik" diyerek kendilerini savunması ise dikkat çekti. - ADANA
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