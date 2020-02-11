Cami yolunda arabanın çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cami yolunda arabanın çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika

Cami yolunda arabanın çarptığı yaşlı adam öldü

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yatsı namazı için camiye giden yaşlı adam bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Cami yolunda arabanın çarptığı yaşlı adam öldü, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yatsı namazı için camiye giden yaşlı adam bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, Barbaros Bulvarında Salkımevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Sadıklı'nın kullandığı 07 AHS 897 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek için park halindeki bir otomobilin önünden aniden yola çıkan Mahmut Çelik'e çarptı.


Kazada ağır yaralanan Çelik'e ilk müdahale Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Çelik, Antalya'ya sevk edilirken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:18 Kaynak: İHA
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